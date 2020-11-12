'ta'in yokluğu sonrasında gözlerYuvakuran'a çevrilmişti. Başakşehir maçında cezalı Ersin'in yokluğunda kaleyi koruyacak olan Utku, "Kale emin ellerde, kimsenin şüphesi olmasın. Kendime güveniyorum" ifadesini kullandı. G.Antep mücadelesinde 2 gol yiyen Utku, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında iyi performans göstermesi halinde hem kaleyi alma hem de devre arasında yapılacak transferin önüne geçme şansına sahip olacak.

Kaynak: Fotomaç