Kale emin ellerde
Beşiktaş'ta Ersin'in yokluğu sonrasında gözler Utku Yuvakuran'a çevrilmişti. Başakşehir maçında cezalı Ersin'in yokluğunda kaleyi koruyacak olan Utku, "Kale emin ellerde, kimsenin şüphesi olmasın. Kendime güveniyorum" ifadesini kullandı.
FUTBOL 12.11.2020, 08:51
94
Beşiktaş'ta Ersin'in yokluğu sonrasında gözler Utku Yuvakuran'a çevrilmişti. Başakşehir maçında cezalı Ersin'in yokluğunda kaleyi koruyacak olan Utku, "Kale emin ellerde, kimsenin şüphesi olmasın. Kendime güveniyorum" ifadesini kullandı. G.Antep mücadelesinde 2 gol yiyen Utku, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında iyi performans göstermesi halinde hem kaleyi alma hem de devre arasında yapılacak transferin önüne geçme şansına sahip olacak.
Kaynak: Fotomaç