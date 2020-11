Josef de Souza: Her şeyimle Beşiktaş'a aitim

; "'ın avukatlarına ve federasyonun yetkililerine anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün süre ve şans gelirse takımıma yardımcı olmak istiyorum. Gelmezse de kenardan takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. En önemlisi Beşiktaş'ın kazanması. Kadroda olmadığımda Beşiktaş taraftarıyım. Yedek kulübesinde her an hazırım. Saha içinde savaşan bir oyuncuyum. Bu benim karakterim. Her şeyimle Beşiktaş'a aitim. Beşiktaş için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.