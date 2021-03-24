Josef de Souza'dan yeni imajı

Bu sezonki performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Josef de Souza saçlarını beyaza boyattı. Sosyal medyadan yeni imajını paylaşan Brezilyalı oyuncu binlerce beğeni aldı.

FUTBOL 24.03.2021, 10:37 kartalbakışı.com
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Josef de Souza'dan yeni imajı

Beşiktaş'ın jokeri Josef de Souza'nın yeni imajı görenleri hayrete düşürdü. 

32 yaşındaki yıldız saçlarını beyaza boyattı. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Josef beğeni yağmurunu tutuldu.

Josef siyah-beyazlı formayla bu sezon 2 gol, 3 asistle 5 gole direkt katkıda bulundu. (FANATİK)

#Beşiktaş
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