Josef de Souza'dan yeni imajı
Bu sezonki performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Josef de Souza saçlarını beyaza boyattı. Sosyal medyadan yeni imajını paylaşan Brezilyalı oyuncu binlerce beğeni aldı.
FUTBOL 24.03.2021, 10:37 kartalbakışı.com
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Beşiktaş'ın jokeri Josef de Souza'nın yeni imajı görenleri hayrete düşürdü.
32 yaşındaki yıldız saçlarını beyaza boyattı. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Josef beğeni yağmurunu tutuldu.
Josef siyah-beyazlı formayla bu sezon 2 gol, 3 asistle 5 gole direkt katkıda bulundu. (FANATİK)