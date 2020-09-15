Josef de Souza Antalyaspor maçına yetişiyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yle yolları ayırmasının ardından önceki gün özel jetle İstanbul’a getirilen Josef de Souza, dün sağlık kontrollerinden geçirildi. Herhangi bir problemi tespit edilmeyen 31 yaşındaki ön liberoyla atılan resmi imzaların açıklanması bekleniyor. Kara Kartal’la 1+1 yıllığına el sıkışan ve 1.5 milyon Euro maaş alacağı öğrenilen tecrübeli futbolcu, cumartesi günkü Antalyaspor karşılaşmasında kadroda olacak.

Takımın izinli olması sebebiyle bireysel çalışmalara bugün, ekiple hazırlıklara da yarın başlayacak olan Sambacı’nın eksiklerini tamamlayıp cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak mücadelenin ilk 11’inde olmasa bile yedek kulübesinde olacağı düşünülüyor. Enzo Roco’dan boşalan 1 kişilik yabancı oyuncu kontenjanını bir diğer yeni transfer Montero’da kullanmayan yönetim, listeye Josef’in adını yazıp ilk olarak TFF’den son takviyesinin lisansını çıkaracak.

Kaynak: Fanatik