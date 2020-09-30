Jeremain Lens'ten noter hamlesi

'taki etkisiz performansı ve 2.2 milyon Euro’luk maaşında indirime gitmemesi sonrasında kadro dışı bırakılan Jeremain, menaceri aracılığıyla kulüpten bu kararın yazılı olarak kendisine iletilmesini istedi. Ancak yönetim, olayın teknik ekip kararı olduğunu sözlü olarak iletti. Bu gelişme sonrasında Lens’in, idmana alınmaması sebebiyle tesislere noter çağırıp zabıt tutturduğu bildirildi.

Kaynak: Fanatik