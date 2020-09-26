Jeremain Lens için kritik karar

Yönetimi, hem maaşlarında indirim yapmayıp hem de takımdan ayrılmak istemeyen; Douglas Santos ve İsimat Mirin’i kadro dışı bırakmıştı. Kara Kartal’ın Rio Ave maçının ardından bu ikiliye Jeremain’i de eklemeyi planladığı bildirildi. Kulüpten menacerine iletilen karara rağmen ayrılığa sıcak bakmayan Hollandalı kanat oyuncusu, önceki günkü mücadeledeki performansıyla son kredisini de tüketti.

Kaynak: Fanatik