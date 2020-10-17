İşte Beşiktaş'ın yeni pilot takımı!
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde pilot takımı arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Avcılar Tahtakale Kartalları Kulübü'yle anlaştı.
FUTBOL 17.10.2020, 11:27
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Mehmet Ekşi'yi altyapının başına getirerek atılım yapan Beşiktaş Yönetimi, bir süre önce Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde pilot takımı arayışlarına başlamıştı. Siyah-Beyazlı kulübün yönetim kurulu, pilot takımı için Avcılar Tahtakale Kartalları Kulübü'yle anlaştı.
Kulüp Başkanı Yılmaz Canpolat, heyecanlı olduklarını belirterek, "Kulübümüz, Beşiktaş'ın her zaman yanında olacak" dedi.
Kaynak: Fanatik