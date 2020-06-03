İspanyollar: Smolov'un yeni adresi Beşiktaş

İspanya'nın El Desmarque gazetesi hali hazırda'da kiralık oynayan Fedor'un yeni adresininolacağını iddia etti. Lokomotif'in iki yıl içinde 5.2 milyon euro ödememek için, F.Bahçe ve G.Saray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki santrfor'u Beşiktaş'a bedelsiz gönderebileceği ifade edildi. Beşiktaş'ın ise Smolov'u öncelikle 1 yıllığına kiralamak istediği belirtildi.

Kaynak: Fotomaç