İspanyollar: Smolov'un yeni adresi Beşiktaş
İspanya'nın El Desmarque gazetesi hali hazırda Celta'da kiralık oynayan Fedor Smolov'un yeni adresinin Beşiktaş olacağını iddia etti.
FUTBOL 03.06.2020, 11:16
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İspanya'nın El Desmarque gazetesi hali hazırda Celta'da kiralık oynayan Fedor Smolov'un yeni adresinin Beşiktaş olacağını iddia etti. Lokomotif'in iki yıl içinde 5.2 milyon euro ödememek için, F.Bahçe ve G.Saray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki santrfor'u Beşiktaş'a bedelsiz gönderebileceği ifade edildi. Beşiktaş'ın ise Smolov'u öncelikle 1 yıllığına kiralamak istediği belirtildi.
Kaynak: Fotomaç