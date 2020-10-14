İsimat Mirin'e Katar'dan talip

'ın kadro dışı bıraktığı ve lisansını askıya aldığı Isimat-'e Katar'dan bir takım talip oldu. Siyah-beyazlılar maaşının karşılanması halinde talepleri olmadığını belirterek transfere yeşil ışık yaktı. 1.3 milyon Euro maaşı olan futbolcunun takımdan ayrılması yönetimin de elini bir nebze rahatlatacak.

Kaynak: Sabah