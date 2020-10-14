İsimat Mirin'e Katar'dan talip
Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği ve lisansını çıkarmadığı isimler arasında yer alan futbolcu İsimat Mirin'e Katar'dan talip çıktı.
FUTBOL 14.10.2020, 15:19
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Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve lisansını askıya aldığı Isimat-Mirin'e Katar'dan bir takım talip oldu. Siyah-beyazlılar maaşının karşılanması halinde talepleri olmadığını belirterek transfere yeşil ışık yaktı. 1.3 milyon Euro maaşı olan futbolcunun takımdan ayrılması yönetimin de elini bir nebze rahatlatacak.
Kaynak: Sabah