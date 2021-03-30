İngiltere Polonya maçı hangi kanalda? İngiltere Polonya maçı saat kaçta?

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda ilk 2 maç sonunda 1. ve 2. sırada yer alan İngiltere ile Polonya kozlarını paylaşacak. İngiltere'de oynanacak maç için artık saatler kaldı. İşte İngiltere Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları...

İngiltere - Polonya, FIFA Dünya Kupası Eleme maçı 31 Mart 2021 günü ekranlarda olacak. İşte yayın bilgileri...

Müsabaka S Sport, CBC Sport, UEFA.tv, S Sport Plus, kanallarından canlı yayınlanacak.

İngiltere Polonya maçı saat kaçta?

Karşılaşmanın başlama saati 21:45