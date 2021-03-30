İngiltere Polonya maçı hangi kanalda? İngiltere Polonya maçı saat kaçta?
Fifa Dünya Kupası Grup eleme maçları oynanıyor. İngiltere Polonya maçı günün (31 Mart) en dikkat çeken maçlarından birisi olacak. İlk iki maçında San Marino'yu 5-0, Atnavutluk'u 2-0 yenerek 2'de 2 yapan ve gol yemeyen İngiltere üçüncü karşılaşmasında daha ciddi bir rakip karşısında 3 puanı almak istiyor. Polonya ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle İngilizleri takip ediyor. Peki İngiltere Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FUTBOL 30.03.2021, 22:57
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Dünya Kupası Elemeleri I grubunda ilk 2 maç sonunda 1. ve 2. sırada yer alan İngiltere ile Polonya kozlarını paylaşacak. İngiltere'de oynanacak maç için artık saatler kaldı. İşte İngiltere Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları...
İngiltere - Polonya, FIFA Dünya Kupası Eleme maçı 31 Mart 2021 günü ekranlarda olacak. İşte yayın bilgileri...
İngiltere Polonya maçı hangi kanalda?
Müsabaka S Sport, CBC Sport, UEFA.tv, S Sport Plus, kanallarından canlı yayınlanacak.
İngiltere Polonya maçı saat kaçta?
Karşılaşmanın başlama saati 21:45