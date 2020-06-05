İngilizler genç İngilizi Kartal'a yazdı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Her geçen gün farklı mevkilere birçok oyuncu gündeme gelirken, forvet için son iddia İngiliz basını tarafından ortaya atıldı. Give me Sport isimli internet sitesi, Kara Kartal'ın, Aston Villa'nın genç santrforu Keinan Davis'i istediğini öne sürdü.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile temasların başladığı kaydedildi. Haberde genç santrfor için Beşiktaş'ın en doğru durak olacağı belirtilirken, "Davis'in gelecek kariyeri için Beşiktaş en iyi tercih olur. Orada oynayıp, kendini geliştirir" yorumunda bulunuldu.

Kaynak: Fanatik