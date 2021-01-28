Hulk'tan merak uyandıran paylaşım

Beşiktaş'ın transferde 1 numaralı hedef ismi Hulk'tan ilgi çeken bir paylaşım geldi.

Brezilyalı yıldız kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ben hazırım" mesajını yayınladı. Başta Beşiktaş olmak üzere kendisine resmi teklif yapan kulüplerin kararını beklediği Hulk'un üst üste salon çalışması yaptığı Instagram hikaye paylaşımlarından sonra ben hazırım mesajını vermesi "gitmek istediği kulübe karar verdi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Beşiktaş'ın yanı sıra Hulk'a ülkesinden Flamengo, Athletic Mineiro ile St. Etienne ve eski kulübü Porto'nun talip olduğu biliniyor.

(Milliyet)