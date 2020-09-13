Hocamıza güzel bir hediye oldu

'ın açıklamaları şu şekilde:

''Hocamıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Ona da güzel bir hediye oldu bu galibiyet. İlk devrenin başında biraz tutuktuk. Sonrasındaki oyun bizi memnun etti. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Josef bugün geldi. 3-4 isim daha gelebilir. Kalinic'le görüşüyoruz, anlaşırsak Gökhan Töre'yle de imzalayacağız. Aboubakar listemizde ama ilk sırada değil. Transferlerin gecikmesinin bazı sebepleri var. Bazı yorumcuları takımı bir türlü beğendiremedik. Daha ilk haftadan şampiyonu ilan ettiler. İlk hafta maçları yine hakemler konuşuldu. Bu sene hakemlerden daha iyi performans bekliyoruz. Daha ilk hafta itibariyle mağdur olan takımlar var. Bizim de bu maç bir penaltımız verilmedi.''