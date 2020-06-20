Hocamız skora hep katkı yapmamızı istiyor

Diaby maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz haftasonu Antalyaspor karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Bu yüzden bu hafta ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Herkes iyi performans ortaya koydu. Deplasman maçını 5 golle kazanmak rakip kim olursa olsun çok güzeldir, sıra dışıdır. Bugün de çok keyifliydi. Hocamız kendisi de ofansif oyuncuydu. Hücum oyuncularına şans veren bir hoca. Bizden her zaman skora katkı yapmamızı istiyor. Bize hep gol atmamız, asist yapmamız gerektiğini söylüyor. Bugün de hücumdaki bütün oyuncular gol attı. Bu da bizim için mutluluk verici.