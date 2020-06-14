Herkes Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor

Beşiktaş'ta dün akşam ikinci resmi karşılaşmasına çıkan Rıdvan Yılmaz performansıyla göz doldurdu.

Kanat bindirmeleri, sürati, ortaları ve isabetli paslarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki sol bek otoritelerin ve taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Spor yazarı Ali Ece, genç Kartal için "Jenerasyonunun en iyi 2 sol bekinden biri" yorumunu yaptı.

Taraftarlar da teknik direktör Sergen Yalçın'a Rıdvan Yılmaz ve kaleci Ersin Destanoğlu'nu ligin kalan haftalarında devamlı ilk 11'de oynatma çağrısında bulundu.

Genç Rıdvan maçtan sonra yaptığı açıklamada "Çok gol kaçırdık, kazanamadık, üzgünüm. Tecrübe kazandık. Tüm takım, Ersin'e ve bana destek verdi. Elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.

Kaynak: Milliyet