Herkes altyapıyı ne kadar ciddiye aldığımızı görecek
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi altyapıya önemli bir ismi getireceklerini söyledi. Çebi'nin işaret ettiği isim netleşti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, altyapıya çok önemli bir ismi getireceklerini söyledi. Çebi, "Sürpriz biri, öyle bir isim gelecek ki herkes bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı görecek" dedi.
Alt yapıya dev bir isim
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bloomberg ekranlarında yayınlanan Finans Merkezi isimli programda açıklamalarda bulundu. Çebi alt yapıya çok önemli bir ismi getireceklerini söyledi. Beşiktaş Başkanı, "Sürpriz biri, öyle bir isim gelecek ki herkes bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı görecek. Türk, camiamızdan biri, herkes ona büyük saygı duyuyor. İsmini şu an vermeyeceğim. Altyapımız için çok önemli bir isim olacak" dedi.
Türk futbolunun bir dönemine damga vuran Mehmet Ekşi, Elazığspor’da başladığı aktif futbol yaşantısında daha sonra transfer olduğu Trabzonspor ve zirveye çıktığı Beşiktaş’ta oldukça önemli başarılara imza attı.
Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet