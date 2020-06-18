Herkes altyapıyı ne kadar ciddiye aldığımızı görecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, altyapıya çok önemli bir ismi getireceklerini söyledi. Çebi, "Sürpriz biri, öyle bir isim gelecek ki herkes bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı görecek" dedi.

Alt yapıya dev bir isim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bloomberg ekranlarında yayınlanan Finans Merkezi isimli programda açıklamalarda bulundu. Çebi alt yapıya çok önemli bir ismi getireceklerini söyledi. Beşiktaş Başkanı, "Sürpriz biri, öyle bir isim gelecek ki herkes bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı görecek. Türk, camiamızdan biri, herkes ona büyük saygı duyuyor. İsmini şu an vermeyeceğim. Altyapımız için çok önemli bir isim olacak" dedi.

Çebi'nin altyapıya düşündüğü ve 'Herkesi heyecanlandıracak' dediği isminolduğu iddia edildi.

Türk futbolunun bir dönemine damga vuran Mehmet Ekşi, Elazığspor’da başladığı aktif futbol yaşantısında daha sonra transfer olduğu Trabzonspor ve zirveye çıktığı Beşiktaş’ta oldukça önemli başarılara imza attı.

Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet