Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaşlı Tyler Boyd, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta 5 gol atıp kazanmak bizim için çok önemliydi. Bugün ve kalan 6 maç için motivasyonumuzu arttırdı. Biz sıkı çalışmaya, işimizi yapmaya devam edeceğiz. Çıktığımız her maçı kazanmaya çalışacağız, her maçı koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarımız için kazanmaya çalışıyoruz. Buradan da onlara selam yolluyorum."

Kaynak: beIN SPORTS