Hasic'in takımda kalmasını sağlayan 3 neden!
Adı lisansı askıya alınacak isimler arasında yer alan 19 yaşındaki genç yıldız Ajdin Hasic son anda takımda kaldı. İşte genç futbolcunun gidişini engelleyen faktörler...
Beşiktaş'ta 18 olan yabancı sayısını 14'e düşürmek için adı lisansı askıya alınacak isimler arasında anılan Ajdin Hasic takımda kaldı. Genç kanat oyuncusu için siyah-beyazlı yönetim ile teknik heyet arasında yapılan görüşmelerin ardından alınan bu kararın arkasında üç ayrı faktör var.
1-Yönetim kurulu istedi: 19 yaşındaki genç oyuncu üzerine yönetim kurulu kendi içerisinde yaptığı değerlendirmede sezona Hasic'in devam etmesinde ağırlıklı olarak fikir birliğine vardı. Genç ismin potansiyelinin yüksek olduğu ve sezonu iyi geçirmesi halinde gelecekte önemli bir yıldız kazanarak, ciddi gelirler elde edilebileceği düşünüldü.
3-Taraftar baskısı: Sezona iyi başlayan ancak sonra bir düşüş yaşayan Hasic için çok ciddi taraftar ve camia baskısı oluştu. Askıya alınacak ismin kesinlikle Boşnak futbolcu olmaması gerektiği belirtilirken sosyal medyada da yönetim ve teknik ekip mesaj yağmuruna tutuldu.
Kaynak: Sabah