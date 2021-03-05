Güven Yalçın alkış aldı
Devre arasında İtalya Serie B ekiplerinden Lecce’ye kiralanan Güven Yalçın, geçtiğimiz günlerde Virtus Entella maçında sonradan oyuna girmişti.
FUTBOL 05.03.2021, 10:00 kartalbakışı.com
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Mücadele 0-0 bitse de 22 yaşındaki futbolcunun hırsı dikkat çekti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, genç futbolcunun karşılaşma içerisinde takım arkadaşlarına ‘Uyumayın’ diye bağırması alkış aldı. Özellikle Güven’in, maç içerisinde takım arkadaşlarını harekete geçirmek üzere yaptığı eylemler İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. (FANATİK)