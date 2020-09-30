Güven Yalçın'a Almanya'dan talip var!

Beşiktaş'ın genç oyuncularından biri olan Güven Yalçın'a Alman takımlarından Hertha Berlin'in kanca attığı öğrenildi. Hertha Berlinli yöneticilerin Güven için resmi teklife hazırlandığı gelen bilgiler arasında...

21 yaşındaki Güven Yalçın, Beşiktaş'ta 54 maçta 12 gol atarken, 9 da asiste imza attı.

Güven 2018-2019 sezonu devre arasında Bayer Leverkusen'den 150 bin euro bonservisle transfer edilmişti.

Kaynak: Takvim