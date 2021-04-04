Güntekin Onay'dan Gökhan Töre tahmini

Güntekin Onay, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı öncesi açıklanan kadroda Gökhan Töre'nin olmamasıyla ilgili bir tahminde bulundu.

Güntekin Onay, Beşiktaş’ın yedek kulübesi bugün eksiklerden dolayı çok güçlü gözükmüyor. Hem nitelik hem nicelik olarak zayıf durumda. Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre ile başlamamasının nedeni hamle olarak hesaplaması olabilir ifadesini kullanırken, Onay şöyle devam etti... "Sergen Yalçın, mutlaka hesap etmiştir. İlk yarı önce bu şekilde oynayayım, gerekirse sonradan Rosier’i sağ beke çeker, Gökhan Töre’yi sağ açık tarafına atarım. Böyle bir hamle şansım olur’ diye düşünmüş olabilir."

Güntekin Onay, Adem Ljajic ve N'Koudou'nun bugünkü performanslarının daha da önemli olduğuna değindi.