Gözler Cyle Larin'de

Son olarak Yeni Malatyaspor maçının son bölümünde oyundan alınan Vincent Aboubakar, bu kararından dolayı teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstermiş, sonrasında da özür dilemişti. Maç sonrası yapılan mini zirveyle aradaki buzları hemen eriten Aboubakar, idman performansıyla dikkat çekiyor. Önceki haftalara göre daha hırslı bir görüntü içerisinde bulunan Kamerunlu futbolcu, gollerine kaldığı yerden devam etmek için Gaziantep'i bekliyor. Gol krallığı yarışında Hataysporlu Aaron Boupendza'nın 5 gol gerisinde bulunan Aboubakar, bitime 14 maç kala farkı en kısa sürede eritip bu sezonu hem şampiyon hem de kral olarak tamamlamayı hedefliyor. Lider Galatasaray'ın puan kaybetmesi sonrası ligin zirvesini geri alma şansı doğan Kara Kartal, bunu formda hücum hattıyla elde etmek istiyor.

Hücum hattında son dönemde yaşadığı düşüş dikkat çeken Cyle Larin de çıkış arıyor. Kanadalı golcü, bu akşamki maçta skorer kimliğini konuşturmak istiyor. İngiliz kulüplerinin takibinde bulunan başarılı oyuncu, formunu üst seviyeye çekmeye çalışıyor.

25 yaşındaki oyuncuyla ilgili Ada basınında çıkan haberlerde West Ham United'ın bir süredir takip ettiği Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cyle Larin için teklif hazırladığı ifade edildi. (FANATİK)