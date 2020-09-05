Gonzalo Higuain sürprizi

'ın Mandzukic'le görüşme yaptığı haberlerinin yayıldığı günlerde bir menajer, Juventus'un'i göndermek istediğini, kendilerine getirebileceğini anlattı. Juventus'tan 7.5 milyon euro kazanan Higuain için yöneticiler, "O parayı karşılayamayız" dedi. Menajerin cevabı ise, "Mandzukic'e teklif ettiğiniz rakamı edin (2.5 milyon euro) yeter" dedi. Beşiktaşlı yöneticiler, F.Bahçe'ye de aynı teklifi yapan menajerin verdiği bilgileri teyit etmek için Juventus'la temasa geçti.

Kaynak: A Spor