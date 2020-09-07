Gökhan Töre Yeni Malatyaspor ile yolları ayırdı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a imza atması beklenen Gökhan Töre ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada,

"Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir.

Gökhan Töre'ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncu ile bir kaç gün içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.