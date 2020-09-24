Gökhan Töre yedekler arasında

Beşiktaş'a yeniden transfer olan Gökhan Töre de kadroda yer aldı. Tecrübeli oyuncu, Rio Ave karşısında yedek soyundu. Gökhan Töre, 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta daha önce de oynayan Gökhan, son olarak 22 Aralık 2018'deki Kasımpaşa maçında kadroda kendisine yer bulabilmişti. Kasımpaşa maçında yedeklerde olmasına rağmen süre alamayan Gökhan, sonraki karşılaşmalar için kadro dışı bırakılmıştı.