Gökhan Töre ne zaman sahada olacak?

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’la yollarını ayıran’a geri dönmüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yoğun talebi sonrasında takıma kazandırılan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş’la 1+1 yıllığına anlaşma sağladı. Kara Kartal’la ilk yıl için 4.5 milyon TL garanti para ve 4.5 milyon TL de bonus üzerinden; opsiyonun geçerli olması halinde ikinci dönem için de 6 milyon TL garanti ve 5 milyon TL de bonus olmak üzere el sıkışan Töre, dün sağlık kontrolünden geçirildi. Akşam saatlerinde de lisansı çıkarılan başarılı oyuncunun, haftaya pazar günü Konyaspor’la deplasmanda yapılacak maçta sahada olması planlanıyor.

Kaynak: Fanatik