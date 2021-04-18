Gökhan Töre kendisini affettirmeye çalışacak

’ın Ankaragücü maçında rakibin penaltı kazanmasına sebebiyet veren’nin sezon sonunda kontratında bulunan opsiyonun zora girdiği belirtiliyor.

Yeni Malatyaspor’la yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş’a geri dönen Gökhan Töre, peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini göstermekte güçlük yaşamıştı. 1+1 yıllık kontratla Kara Kartal’la anlaşan Gökhan, sonradan dahil olduğu mücadelede önceki gün Ankaragücü karşılaşmasında yaptırdığı penaltıyla takımının sahasında 2 puanlık kayıp yaşamasına sebep oldu. Bu hareketiyle Siyah-Beyazlılar’ı kızdıran tecrübeli kanat oyuncusu, opsiyonunun kullanılmasını zora soktu. Töre, kalan haftalarda performansıyla kendisini affettirmeye çalışacak. (FANATİK)