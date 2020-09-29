Gökhan Töre ilk 11'e geçiyor!
Gökhan Töre, önceki gün oynanan Konyaspor mücadelesine sonradan dahil olup maçın uzatma dakikalarında klas bir gol atmıştı. Başarılı kanat oyuncusunun pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesiyle beraber ilk 11’e geçmesi bekleniyor.
FUTBOL 29.09.2020, 10:25
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Kara Kartal’ın yeni transferi Gökhan Töre, önceki gün oynanan Konyaspor mücadelesine sonradan dahil olup maçın uzatma dakikalarında klas bir gol atmıştı. İdman eksiğini kapattığı gözlenen başarılı kanat oyuncusunun pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesiyle beraber ilk 11’e geçmesi bekleniyor.
Kaynak: Fanatik