Gökhan Töre için umut ışığı
Şenol Güneş ile kazanılan ilk şampiyonlukta takımın lokomotiflerinden birisi olan ancak diğer sezon West Ham United'a transfer olduktan sonra talihsiz sakatlıklarla dolu sezonlar yaşayan Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta kendisini bulmaya başladı.
FUTBOL 13.04.2021, 11:54
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Önceki akşam sonradan oyuna dahil olup Erzurumspor’a şık bir gol atan Töre için bu sayı, bir umut ışığı oldu. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan, gollerine devam edip kontratındaki artı 1 yıllık opsiyonun kullanılmasını sağlamaya çalışacak. (FANATİK)