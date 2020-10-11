Gökhan Töre güven veriyor

Yeni Malatyaspor’daki 1 sezonluk macerasının ardından Kara Kartal’a geri dönen, görev yaptığı maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekmişti. Konyaspor karşılaşmasında attığı klas golle kalitesini bir kez daha gösteren tecrübeli kanat oyuncusu, Milli arada çalışmalarına hız verdi. Takım idmanlarında oldukça hırslı görüntü sergileyen Töre, başarılı form grafiğiyle teknik ekibe güven veriyor.

Kaynak: Fanatik