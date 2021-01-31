Gökhan Töre dışında eksik yok
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak..
FUTBOL 31.01.2021, 11:02 kartalbakışı.com
11
Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasına 1 futbolcu haricinde tam kadro hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda yeni iyileşen ve 3 maçtır sonradan oyuna giren Gökhan Töre; talihsizlik yaşayarak, yeniden sakatlandı. 2 gün önce yapılan idmanda sol ayak bileğinde aldığı darbe sonucu yırtık oluşan Töre, 10-15 gün arası takımdan uzak kalacak. (Fotomaç)