Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmalarından teknik direktöre kadar birçok konuda Skorer'e konuştu.

Yeni teknik direktörü açıklamak için Hikmet Karaman ile yolları ayırmaları gerektiğini ifade eden Gevrek, "Transfer için önce yeni hocayla anlaşmamız gerekir. Karaman'la bugün-yarın yollarını ayıracağız. Hamza Hamzaoğlu ile görüşüyoruz. Birkaç aday daha var. Teknik direktör işini çözdükten sonra transfer çalışmalarına hız vereceğiz" dedi.

Başkan Adil Gevrek, Beşiktaş'ın renklerine katmak istediği Gökhan Töre ile ilgili olarak şunları söyledi:

Beşiktaş, Gökhan Töre'yi istiyorsa bonservis verecek. Kulüp tarafından resmi bir teklif gelmedi.

Sergen hoca beni arayıp Gökhan Töre'yi talep etti. Takasta maaşını karşılayabilecek oyuncu olursa Beşiktaş'tan isteriz.

Tyler Boyd ve Umut Nayir olabilir. Tabii ki maaşlarını ödeme gücümüz olması lazım.

Gökhan Töre bize Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Dün kampta olması gerekiyordu. Antrenmanlara çıkmazsa hukuki yollara başvuracağız."

Gevrek, transfer limiti ile ilgili olarak da "Limit sıkıntımız yok. Başka kulüplerin sıkıntısı vardı. Biz de limitin artırılması için imza attık. Yarın bizim veya diğer kulüplerimizin başına gelebilir. Belli bir sistemi oturtmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milliyet