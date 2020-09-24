Gökhan Töre 699 gün sonra

Beşiktaş forması altında son maçına 29 Ekim 2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde çıkan Töre, daha sonra kadro dışı kalmış ve ardından da Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı. Gökhan Töre tam 699 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı.