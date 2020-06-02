Gidecek - kalacak netleşecek

Ligin son maçına kadar var güçleriyle mücadele edeceğini ifade eden Sergen Yalçın, Akdeniz ekibinin ligin sürpriz takımlarından olduğunu ve kanatları etkili kullanan bir ekip olduğunu ileri sürerken açılış maçında hata yapmak istemediklerini ifade etti. Tamer Tuna’nın göreve gelmesinin ardından son 8 maçında yenilgiyi unutan ve bu süreçte Fenerbahçe ile berabere kalıp Sivas’ı deviren Antalya’nın ciddi bir rakip olduğunu ifade eden 47 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi:

Ligi sonuna kadar zorlayacağız

“Antalya’nın ciddi oyunu beni endişelendiriyor. Evimizdeki maçtan mutlaka 3 puan çıkararak iyi bir çıkış yakalamalıyız. Önemli olan ligin son maçına kadar final havasında puan kaybetmemek. Zirvedeki takımların puan kaybetmeyeceğini kim garanti edebilir. Bizim şampiyonluk şansımız olmasa bile ligi zorlayacağız. Beşiktaş takımının ruhunu hissettireceğiz. Taraftarsız maçlar olacak ama inancımızı kaybetmemeliyiz. Bizim için başlangıç önemli. Ligi kaçıncı bitirirsek bitirelim ama istikrarlı ve izlenebilir bir oyun ortaya koymalıyız.

Takımda kimlerin gidip, kimlerin kalacağına da bu süreçte karar vereceğini belirten ve maç gününe kadar takımın moral ve motivasyonunu da yükselmek için uğraştıklarını söyleyen Sergen Yalçın “Kuvvet, kondisyon, ve taktik çalışması, ısınma koşuları ve streching ile başlayıp pas çalışmaları 5’e 2 toplu idman ile devam edeceklerini ardından dayanıklılık koşuları ile antrenmanları tamamlayacağız” diyerek sözlerini noktaladı. Lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde 5. sırada bulunan Kartal, Sergen Yalçın ile çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken tek yenilgisini zirvenin ortağı Başakşehir’den aldı.

KALE UTKU’NUN

Beşiktaş’ta karius’un gitmesinin ardından kalede Utku ve ersin arasında rekabet başladı. Siyah beyazlı takımın kalesinde 2 önemli genç olduğunu belirten antrenör Murat şahin “Kaleci antrenörlerimiz çok iyi program hazırladılar. Siyah beyazlı takımın kalesini 2 gençten birine emanet edeceğiz. İkisi de rekabet içinde çalışıyorlar. Taraftarlarımız merak etmesinler gençlere inansınlar” dedi. Bu arada Utku’nun özel olarak çalıştığı ve Antalyaspor karşısında kaleyi Utku’nun koruyacağı ileri sürüldü.

Kaynak: Hürriyet