Ghezzal takıma ısındı

7 maçta 3 asistlik bir katkı veren 28 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezlerinden oldu. Cezayirli sağ kanat, özellikle attığı kilit paslar ile rakip savunmacıları çok zorladı. Maç başına 2.6 kilit pas ortalaması tutturan, bu alanda Süper Lig'de 2. sırada yer aldı.

(Fanatik)