Ghezzal Kasımpaşa maçında cezalı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçın son anlarında sarı kart gören Rachid Ghezzal, böylece cezalı duruma düştü. Ligin en çok asist yapan oyuncusu konumunda bulunan Ghezzal, 4.kez sarı kart gördü ve 32.haftada oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde görev yapamayacak. (FANATİK)