Ghezzal: Elimizde olanı bırakmayacağız
Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Erzurumspor maçında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Ghezzal maç sonu şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız dedi.
FUTBOL 11.04.2021, 21:28
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BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenerek şampiyonluk yolunda puan farkını açan Beşiktaş'ta maçın yıldızlarından olan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Erzurumspor maçında 1 gol 1 asistle oynayan ve Beşiktaş'ın 4 gollü zaferinde büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluk için ellerinde olan avantajı bırakmayacaklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Şampiyonluk için savaşıyoruz. Sonuna kadar savaşacağız. Elimizde. Elimizde olanı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. (HÜRRİYET)