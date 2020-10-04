Gençlerbirliği karşısında sürpriz kadro!
Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kötü gidişata dur demek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın kadroda büyük bir revizyona giderek Aboubakar, Gökhan Töre, Rıdvan Yılmaz ve Josef de Souza'yı ilk onbirde sahaya sürdü.
FUTBOL 04.10.2020, 15:56
16
Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesinde Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kadroda değişikliğe giderek Aboubakar, Gökhan Töre, Rıdvan Yılmaz ve Josef de Souza'yı ilk onbirde başlattı.
Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 5 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini ise İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1'lik skorla aldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave karşılaşmasını ise penaltılarda kaybettti.