Gençlerbirliği karşısında sürpriz kadro!

mücadelesinde Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kadroda değişikliğe giderek Aboubakar, Gökhan Töre, Rıdvan Yılmaz ve Josef de Souza'yı ilk onbirde başlattı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 5 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini ise İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1'lik skorla aldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave karşılaşmasını ise penaltılarda kaybettti.