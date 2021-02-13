Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saati değişti
Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacağı açıklanan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı, Siyah-Beyazlılar'ın kötü hava şartları sebebiyle başvurusu sonrası saat 16.00'ya alındı.
FUTBOL 13.02.2021, 12:37 kartalbakışı.com
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Kulüpten dün yapılan açıklamada, "Takımımızın Gençlerbirliği ile Pazartesi günü saat 19.00’da Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynaması planlanan maçının başlama saati, Federasyon tarafından saat 16.00 olarak değiştirilmiştir" denildi.