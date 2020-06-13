Genç eldiven Ersin kaleye geçti

Corona virüs salgını için verilen arada Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Antalyaspor karşısında sahaya süreceği 11'i açıkladı. Uzun süredir kaleye kimin geçeceği merak konusuydu. Teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de tercihini genç Ersin'den yana kullandı