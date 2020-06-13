Genç eldiven Ersin kaleye geçti
Corona virüsü sürecinde kaleci Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta kale için iki aday bulunuyordu. Utku ile Ersin arasında seçim yapmak zorunda olan Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında genç kaleci Ersin Destanoğlu'na şans verdi.
FUTBOL 13.06.2020, 21:21
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Corona virüs salgını için verilen arada Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Antalyaspor karşısında sahaya süreceği 11'i açıkladı. Uzun süredir kaleye kimin geçeceği merak konusuydu. Teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de tercihini genç Ersin'den yana kullandı