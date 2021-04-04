Galibiyetin parolası Cyle Larin

'ın yıldız golcüsü Cyle Larin, bu sezon kariyerinin en başarılı sezonunu yaşıyor. 2015 yılında ABD Ligi ekibi Orlando City’yle 28 maça çıkıp 19 gol atan Larin, şimdi ise Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı’ndaki performanslarıyla 21’e ulaştı. Siyah-Beyazlı formayla 17 gole imzasını atan 25 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayipler Elemeleri’nde Bermuda’ya karşı hat-trick yapıp Cayman Adaları karşısında da rakip fileleri 1 kez havalandırarak formda döndü.

Normal şartlarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadrosunda kanat hattında görev yapan Larin, bu akşam forvette görevi devralacak. Tecrübeli futbolcu, Aboubakar ve Cenk Tosun’un yokluğunda Kasımpaşa’ya atacağı gollerle takımına zaferi getirmeye çalışacak. (FANATİK)