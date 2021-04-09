Milli ara sonrasıAy-Yıldızlılar'dan Kovid-19 pozitif dönerken, Aboubakar da Kamerun'da sakatlanmıştı. Sol kanatta görevlendirdiği Larin'i Kasımpaşa deplasmanında forvete çeken Sergen Yalçın'ın bu hamlesi skor getirmemiş ve Siyah-Beyazlılar 1-0 kaybetmişti. Kritik Alanya sınavı öncesinde ise Yalçın ile Cenk Tosun arasında duygu yüklü bir konuşma geçtiği öğrenildi. Maçtan bir gün önce karantina süreci sona eren ve tek idmana çıkabilen yıldız oyuncuyla görüşen genç teknik adam, “Fiziksel bakımdan geri kaldın. Aboubakar da yok ama benim için önce senin sağlığın. Elbette seninle başlamak istiyorum. Ama hazır hissetmiyorsan problem olmaz” dedi.

Hocasının bu sözleri sonrası Cenk'in cevabı net oldu. Milli yıldızın, “Hocam 11’de başlamaya fizik olarak geri olsam da kafa olarak hazırım. Bu statta şampiyonluk yaşadım. Böyle bir kritik maç öncesi futbol yaşantımın biteceğini bile bilsem, Beşiktaş’ın ihtiyacı varsa görevden kaçmam. Bitecekse de burada bitsin. Lütfen benimle başla” diye karşılık verdiği belirtildi. Bu cevap sonrası Sergen Yalçın, Cenk'i ilk 11'e yazdı, yıldız oyuncu da maça süper başlayıp 10. dakikada Beşiktaş'ı öne geçirdi. 17'de de direğe takılan 29 yaşındaki oyuncu şampiyonluk yolunda kritik bir virajın kayıpsız dönülmesinde pay sahibi oldu. (FANATİK)