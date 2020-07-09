Fransızlar Güven Yalçın'ın peşinde!

Kara Kartal’ın 21 yaşındaki golcüsü, Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon önemli bir çıkış yapmıştı. 23 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gelecek için umut veren Güven, bu dönemde ise 25 mücadele sonunda 2 gol atabilmişti. Buna rağmen genç oyuncunun oldukça potansiyelli bir isim olduğunu düşünen Fransız ekipleri; Nimes ve Bordeaux’nun Güven için’la görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Yönetimin 5 milyon Euro’luk talebine Bordeaux’tan son olarak 3 milyon Euro’luk teklif verildiği öğrenildi.

Kaynak: Fanatik