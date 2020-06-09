Flaş iddia! Marcelo imzaya geliyor!

Brezilyalı stoper Marcelo, Beşiktaş için yola çıktı. 2016-2017 sezonundaki şampiyonluğun ardından 7 milyon Euro bedelle Lyon'un yolunu tutan Marcelo, yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye yakın. 33 yaşındaki stoper, 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğu Fransız kulübü ile anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Sosyal medyada Beşiktaş formasıyla paylaştığı fotoğraflarla İstanbul günlerini anımsatan sambacı, Türkiye'ye gelme planları yapıyor.

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Lyon ile son kez masaya oturacak olan Marcelo, ilk olarak kulübün kendisini serbest bırakmasını isteyecek. Lyon yönetiminden onay çıkarsa deneyimli savunmacı, bedelsiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Marcelo, eğer serbest bırakılmazsa siyah-beyazlılara bedelsiz olarak 1 sezonluğuna kiralanmayı talep edecek. İstanbul'a gelip görüşmeler yapacak olan sambacının senelik maaş konusunda da Beşiktaş yönetiminin çıkarlarına göre hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: Sözcü Skor / Ali Aydın