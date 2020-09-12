Flaş gelişme! Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın şoku!

Beşiktaş Kulüp Doktoru Tekin Kerem Ünlü, resmi internet sitesinden şu açıklamaları yaptı:

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecini Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştırç.

Komuoyuna saygı ile duyurulur.