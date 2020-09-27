Feyyaz Uçar: Beşiktaş böyle gol yemez

Beşiktaş'ın eski efsanlerinden, spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın Konyaspor'dan yediği golü sert sözlerle eleştirdi.

FUTBOL 27.09.2020, 17:15
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Feyyaz Uçar: Beşiktaş böyle gol yemez

Spor yorumcusu ve Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı mücadeleyi değerlendirirken siyah beyazlı ekibi eleştiren sözler kullandı.

Özellikle Beşiktaş'ın ilk yarıda Konyaspor'dan yediği golü eleştiren Uçar, A Spor ekranlarında şu sözleri kullandı;

''Beşiktaş böyle gol yemez. Bunun şokundayım. Ağır bir şey de söylemek istemiyorum ama lütfen teknik heyet gözden geçirsin. Rakip, 'Ben korner atacağım' demez. Sergen Yalçın 1 hafta boyunca bunu izletir oyunculara.''

#Feyyaz Uçar #Beşiktaş
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