Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Milli Takımlara verilen araya iki takımda mağlubiyet ile moralsiz girmişti. Süper Lig'in 9, 10 ve 11. hafta maç programları TFF tarafından açıklandı. Bu açıklamanın ardından 10. haftada oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi de netleşti.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.