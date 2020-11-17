Ertuğrul Ersoy onay bekliyor

Siyah-beyazlıların transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Le Havre'da teknik direktörüyle sorun yaşadığı için kadro dışı bırakılan. 23 yaşındaki genç stoperin oldukça uygun şartlarda'a gelebileceği bilgisi verildiği için Başkan Çebi, teknik patron Yalçın'dan Ertuğrul hakkında bilgi istedi. Onaylaması durumunda transfer edilebileceğini anlattı.

Kaynak: Fotomaç