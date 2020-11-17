Ertuğrul Ersoy onay bekliyor
Le Havre'da teknik direktörüyle sorun yaşadığı için kadro dışı bırakılan Ertuğrul Ersoy'un oldukça uygun şartlarda Beşiktaş'a gelebileceği öğrenildi. Başkan Çebi de bunu üzerine teknik patron Yalçın'dan Ertuğrul hakkında bilgi istedi.
FUTBOL 17.11.2020, 13:30
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Siyah-beyazlıların transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Le Havre'da teknik direktörüyle sorun yaşadığı için kadro dışı bırakılan Ertuğrul Ersoy. 23 yaşındaki genç stoperin oldukça uygun şartlarda Beşiktaş'a gelebileceği bilgisi verildiği için Başkan Çebi, teknik patron Yalçın'dan Ertuğrul hakkında bilgi istedi. Onaylaması durumunda transfer edilebileceğini anlattı.
Kaynak: Fotomaç