Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü
Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Beşiktaş, şok üstüne şok yaşıyor. Necip Uysal'ın maç öncesi yaşadığı rahatsızlık, Welinton'un ise 17. dakikada geçirdiği sakatlıkla sarsılan Kara Kartal'da Ersin Destanoğlu'nun gördüğü kırmızı kart moralleri bozdu.
FUTBOL 06.11.2020, 21:33
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Genç eldiven, 55. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahası dışarısında yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Ersin, Süper Lig'in. 9. haftasında oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.