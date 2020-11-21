Emre kaleyi alırsa asla bırakmaz

Bayrampaşa Demir Asaşkanı Oğuzhan Oygu, Emre’nin potansiyelini daha küçük yaşlarda gördüklerini belirterek, “Çok iri bir çocuktu ancak dağınıktı. Fazla kalın olduğunu düşünüp, uzun kaslarını çalıştırmak için kulübümüzün bünyesindeki yüzme takımına aldık. O dönem sudan korkuyordu. O korkusunu da yendi, epey yüzme çalıştıktan sonra inceldi. Yeterli seviyeye gelince o dönemki antrenörü Aytekin Hocamız da onu Beşiktaş’a götürdü. Önünü açmak için erkenden verdik” dedi.

Oygu, Emre için “Kaleyi alırsa asla bırakmaz. Eski Beşiktaş kalecisi olan babam rahmetli Sebahattin Oygu’nun da onda emeği vardır. Bir kaleci çocuğu olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki Emre kaleye geçtiğinde bir daha yerini kaptırmaz” dedi. Emre’yi 13 yaşından önce verdikleri için yetiştirme bedeli alamayacaklarını belirten Oygu buna karşın yurt dışından bazı kulüplerin bazen kendilerine geldiğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet